5月31日、水沢競馬場で行われる「第34回東北優駿」（M1・ダート2000m）は、春の3歳頂点決定戦にふさわしく実力馬が揃った注目の一戦となった。主役候補は、留守杯日高賞を制して3歳春二冠へ挑むセイクリスティーナ。3年前のミニアチュール以来となる牝馬Vへ期待が集まる。佐々木由則調教師は「2000ｍはやってみないと分からないが小回りの水沢なら対応してくれるだろう。あとは極端な高速決着にならなければいいね」と語ってお