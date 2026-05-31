ガールズグループKISS OF LIFEのナッティが、持ち前の健康美で視線を釘付けにしている。ナッティは5月28日、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。【写真】“デカい”ナッティ公開された写真には、日差しが降り注ぐ屋外で黒のスポーツウェアを身にまとい、椅子に座ってポーズをとる彼女の姿が収められている。特に目を引くのは、鍛え上げられた健康的なボディラインだ。小麦色に焼けた肌が太陽の光に映え、無駄のないウエ