◇ナ・リーグドジャース―フィリーズ（2026年5月30日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が30日（日本時間31日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場する。今季初の3試合連続本塁打が出るかに注目が集まる。先発マウンドには今季4勝目をかけて佐々木朗希投手（24）が上がる。大谷はシーズン序盤は不振に苦しんだが、徐々に状態を上げ、投打同時出場した27日（同28日）のロッキーズ戦で、菅野智之から6