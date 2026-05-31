群馬大病院（前橋市）は、検査結果や医師の診療録などの電子カルテ情報について、患者がスマートフォンで自由に閲覧できるサービスを提供している。２０１４年に発覚した医療事故を教訓に、患者側に正確な情報を提供することで、医療の透明性を高めるのが狙いだ。サービスは、医療情報サービスを手がける「ＰＳＰ」（東京）と連携し、同社のアプリ「ＮＯＢＯＲＩ」を活用して３月から始めた。アプリでは、通院日や入院日の履