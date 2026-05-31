親子が一緒に体験しながら防災や減災を学ぶイベントが、名古屋で開かれました。 【写真を見る】親子でいっしょに体験し防災・減災を学ぶその名も「防災・減災ピクニック」名古屋大学 30日、名古屋大学で行われたのは「防災・減災ピクニック」です。 小学生の親子15組が参加し、キャンパス内を歩いて地層について学んだ他、装置を使って再現された地震の揺れを見学しました。 また、名古屋大学の福和伸夫名誉教授によるお菓