近畿日本鉄道は6月1日から南大阪線にて、有料座席指定サービス「すわれーる」を始めます。近年、関西大手私鉄でも追加料金が必要な有料座席指定サービスが次々と導入されていますが、近鉄の「すわれーる」は少し雰囲気が異なります。【写真】「すわれーる」の座席図はこうなっています特急列車とは異なる「すわれーる」「すわれーる」は近鉄南大阪線の有料座席指定サービスですが、車両は一般車両を用います。近鉄では、すでに座席