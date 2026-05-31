30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、巨人戦に先発するも7回4失点で5敗目を喫した日本ハム先発・有原航平について言及した。斎藤氏は「ファームでも投げてきているんですけど、本来のストレートのキレ、変化球のキレ、コントロールも含めて、本来の有原じゃないなという感じがしました。もうちょっと真っ直ぐのキレよく、彼の場合だと球速も出るでしょうし、真っ直ぐをもっとやる