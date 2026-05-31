30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、交流戦5連敗となった楽天について言及した。楽天はセ・リーグ首位のヤクルトに敗れたが、4−8の9回に守護神・キハダから3点を奪い、打線が繋がり、31日の3戦目に向けて明るい材料だ。坂口氏は「粘りといいますか、得点につながる、相手のエラーとかもありましたけど、まず得点に繋がるところが大事」とし、「ランナーを出して、相手にプレ