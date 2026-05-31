2023年に生まれた3歳馬7944頭の頂点であり、競馬界最高の栄誉である日本ダービー。 ホースマンにとって最大の栄誉となるビッグタイトルを手にするために今年も東京競馬場を舞台に熱い戦いが繰り広げられるが... 夢の舞台へ挑む各馬に秘められたエピソードや関係者たちの知られざる想いに迫った。 皐月賞でライヒスアドラーに騎乗して3着に入った若武者・佐々木大輔に注目。デビュー5年