ユニクロは、これからの梅雨の時期特有の不快感に着目した「エアリズム」の検証結果とおすすめラインナップを公開した。【写真一覧】梅雨の2大悩みを解決！ユニクロ「エアリズム」の商品一部ラインナップ部屋干しによる「生乾き臭」や、汗と湿気による「衣類のベタつき」など、梅雨ならではの悩みに対応する機能性を紹介。乾燥速度や吸汗速乾性に関する検証結果も明かし、快適な着心地を訴求している。2026年の梅雨は、5月中