ザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト（63）の弟で俳優の甲本雅裕（60）が、31日までに自身のインスタグラムを更新。実家の家業を明かした。【写真】かわいい！甲本雅裕の実家と幼少期の姿甲本は、「家族」と書き出し、「僕の実家はクリーニング屋じゃった」と告白。“ドライクリーニング甲本”と書かれた扉の前で“つうえんバッグ”を持った自身の幼少期と思われる写真を公開し、「アイロンをかけるオトンの背中」「オトンを手伝い