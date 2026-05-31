乃木坂46の金川紗耶が、6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第5弾として、自身初となるランジェリーカットを公開した。【写真】金川紗耶、美ヒップあらわな解禁カット発売まで1ヶ月を切るなか解禁された今回のカットでは、黒のランジェリー姿を披露。これまでの天真爛漫なイメージとは異なる、大人びた表情が印象的な1枚となっている。公開された写真は、ベッドに横たわ