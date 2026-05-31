今回は、結婚初夜、夫が一切触れてこなかったエピソードを紹介します。イケメンでお金持ちの夫だけど…「マッチングアプリで知り合った男性と1年付き合い、結婚しました。その男性はイケメンで33歳。しかも会社の経営者でお金持ちなのですが、なんでこんな素敵な人が33歳まで独身なのか、不思議でした。そしてハワイで結婚式をあげましたが、結婚初夜だというのに、夫が一切触れてこなかったんです。実は、付き合って以来、夫とは