現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）。主人公・豊臣秀長（仲野太賀）と兄・秀吉（池松壮亮）が、固い絆で天下統一という偉業を成し遂げていく姿を描く本作で、偉大な兄弟の妹・あさひ役を演じているのが倉沢杏菜だ。 参考：倉沢杏菜、『豊臣兄弟！』で感じる愛「現場全体が本当の家族みたいな団結感」 近年、話題作への出演が続き目覚ましい活躍を見せる彼女に、俳優業を志した原点である母の言葉やバレエの