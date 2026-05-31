◇MLB ドジャース 4-2 フィリーズ(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が本拠地でのフィリーズ戦で、10号ソロを放ちました。1番・指名打者で先発出場した大谷選手は3回、スプリットを捉え、ライトスタンドへソロホームランを放ちました。今季57試合目で10号に到達した大谷選手。昨季の57試合目では、大谷選手はどのような活躍を見せ、何本塁打記録していたのでしょうか。昨季の57試合目は日本時間5月31日