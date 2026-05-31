物語も後半戦に突入し、クライマックスに向けて展開も加速している4月期春ドラマ。クランクイン！では「2026年4月期春ドラマで『演技が光っている主演俳優』は？」と題したアンケートを実施。1位には『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）宮舘涼太が選ばれた。【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演俳優」ランキングで選ばれた5人！今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜5月25日の5日間で「202