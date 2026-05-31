2022年7月8日に本公演が開幕して以来、公演回数は1400回、総観客数140万人を突破している舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』。第30回読売演劇大賞の選考委員特別賞、第48回菊田一夫演劇大賞を受賞するなど高い評価を獲得し、惜しまれながらも12月27日に千穐楽を迎えることが発表されている。そんな本作のラストイヤーとなる今年、新キャストとして小野賢章がハリー・ポッター役を務める。映画『ハリー・ポッター』シリーズで長