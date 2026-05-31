累計発行部数150万部突破（電子版含む）の目黒あむによる漫画『お姉ちゃんの翠くん』（集英社）が、主演にtimelesz・橋本将生、ヒロイン役に中島瑠菜を迎えて実写映画化され、12月4日より全国公開されることが決まった。橋本は映画初主演。【動画】橋本将生＆中島瑠菜から『お姉ちゃんの翠くん』実写化決定コメント到着本作は、誰にも言えない“好き”の気持ちを描く、究極の片思いラブストーリー。女子高生のスイ（中島）は