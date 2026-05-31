自ら企画したNetflixシリーズ『忍びの家 House of Ninjas』で出会ったデイヴ・ボイル監督と2024年に映像製作会社“SIGNAL181”を設立した賀来賢人。同社の待望の第1作となる劇場映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が、6月5日に公開を迎える。ワールドプレミアとなる第33回サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026のミッドナイター部門で観客賞を受賞し、以降も各国の映画祭で賞賛が相次いでいる注目のホラー。プ