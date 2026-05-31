4月にスタートした“春ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2026年4月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位にはドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の黒木華が選ばれた。【写真】2026年春ドラマ「演技が光っている主演女優」ランキングで選ばれた5人！今回の結果は、クランクイン！が2026年5月21日〜25日の5日