黒木華が主演を務め野呂佳代が共演する現在放送中のドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）。4月のスタート当初から、本作についてはSNS上で「毎話名言が飛び出す」「メモしたい言葉が多すぎる！」などの反響が続出している。ここでは第1話から5月25日放送の第6話までを振り返って、視聴者の心を掴んだ名ゼリフの数々をまとめていきたい。【写真】キャストの好演も胸を打つ『銀河の一票』心揺さぶられ