元AKB48の大家志津香(34)が28日に更新したブログで、最愛の父親が4月30日に亡くなったことを明かした。肝硬変だったという。大家は父への思いを長文でつづった。 【写真】まだ動けるうちに、最後の思い出にと家族で温泉に 大家は「2026年4月30日、父は家族に見守られながら息を引き取りました。肝硬変でした」と投稿。3年程前に、医師から「このままお酒を飲み続けた場合、5年後の生存率は0%です。」と言われていたという