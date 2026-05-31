タレント・古川真奈美が29日、自身のインスタグラムを更新。タレント・手島優と女優・金子みひろの誕生日を祝福したことを明かした。 【写真】つやっつや44歳のみひろきめ細かな美肌にびっくり 「みひちゃんお誕生日おめでとう～」と書き出した古川。みひちゃんとはテレビ東京系「おねがい！マスカット」で結成された恵比寿マスカッツでも活躍した、みひろのこと。「バカ殿様」や「だいじょうぶだぁ」(ともにフジ