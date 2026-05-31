交流戦も始まり、盛り上がりを見せているプロ野球。試合前の始球式やファーストピッチセレモニーには多くの有名人が登場。スタジアムを沸かせている。 【写真】ボールも“ギャル仕様”！アゲアゲピッチング 横浜スタジアムでは、お笑いコンビ・エルフの荒川は横浜スタジアムギャル感満載のド派手ファッションで現れ、観客の視線を独り占め。ほかにも女優の山本美月はピカチュウたちの見守る中、青白の「ス