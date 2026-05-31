岡山GKレナート・モーザーが海外インタビューに応えたファジアーノ岡山のドイツ人GKレナート・モーザーが海外メディアのインタビューで欧州と日本の違いや自身の将来、岡山のチームメートなどについて語った。モーザーは今季デンマーク2部コリングFCから加入。身長196センチの長身GKで、J1百年構想リーグは10試合に出場した。母国のウニオン・ベルリンでプロデビューし、そこからベルギーやオーストリア、デンマーク、そして日