ジョアン・ペドロ、カマヴィンガらは選外に北中米W杯に臨む日本代表は前回のカタールW杯組で、CLベスト8も経験した守田英正（スポルティング）が外れて話題を集めたが、他の有力国にも怪我による欠場以外の理由で外れたスター選手たちがいる。その代表例をピックアップした。イングランド代表では、かつて“黄金世代の中心”と期待されたフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）の選外が大きな議論を呼んだ。2023-24シー