戦国武将が狙った沼田城、歴史好きの人なら知っている。パウダースノーのゲレンデも、スキー好きの人なら知っている。でも沼田の魅力はそれだけ？からっ風が吹くこの地を旅してみれば、蛇とムカデが喧嘩して、パンにハマった殿様がいて、コンビニに座布団があり、何より天狗密度が半端ない。天狗に守られた街の不思議な魅力を探しに、いざ。【白石あづさのワンダートリップ】日本全国の不思議な町を訪れる不定期連載。第2回目は、