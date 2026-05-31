ホンダ「N-ONE e:」のフロントビュー。雰囲気はオリジナルのN-ONEとだいぶ異なる中、丸目ライトが“血縁”を主張している（筆者撮影）BEV（バッテリー式電気自動車）戦略の大規模な見直しと、それに伴う巨額損失（2026年3月期の最終損益は4239億円の赤字）を公表したホンダ。「0（ゼロ）シリーズ」の一部計画や「Acura（アキュラ）RSX」、ソニー・ホンダモビリティによる「AFEELA（アフィーラ）1」など、新世代BEVプロジェクトの