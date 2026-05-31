現在、東京都心の至る所で再開発が進んでいる。だが、いざ再開発で出来上がった巨大ビルを見てみると、そのほとんどがほぼ同じ仕様、用途で画一化されているのが現状だ。鳴り物入りで開業した商業施設も同じく、大手チェーン系の飲食、物販店舗が並ぶだけで、どこも代わり映えしない。似たり寄ったりの再開発によって街の個性が次々と消えていくさまは、地域の個性豊かな商店街が消え、日本全国の商業施設が画一的な仕様、テナント