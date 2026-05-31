ｔｉｍｅｌｅｓｚの橋本将生（２６）が映画「お姉ちゃんの翠くん」（１２月４日公開）に主演することが３０日、分かった。累計発行部数１５０万部突破の少女漫画原作で、“憧れの年上イケメン”に挑戦。映画初出演で初主演となる。昨年２月にグループに加入した橋本は、端正で色気のあるルックスが魅力。昨年は深夜ドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）で連ドラ初主演を果たすなど、俳優としても注目を集めている。初映画作