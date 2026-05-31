先日高知県でシニアトーナメントの「リョーマゴルフ日高村オープン」が開催されました。この試合ではシニアプロ以外でも、有名スターが大挙出場し、非常に盛り上がりました。その中で注目すべきは、元プロ野球選手の原辰徳と松坂大輔が出場していたことです。ジャンボ尾崎が元プロ野球選手で、300ヤードヒッターとして脚光を浴び、レジェンドになりました。ならばプロ野球の元レジェンド達が真剣にやれば、ジャンボ尾崎に近づける