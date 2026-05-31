美顔器で外面も「この世転生」突然だが、つい最近、現代美術家の村上隆氏が「この世転生」を宣言して64歳から34歳に若返ったことを知った。それを教えてくれた女性も「私も村上さんに倣って、56歳から36歳に『この世転生』したんです」と、当然のように言う。ならば私も……と考え、今年44歳だが、スピリチュアルの世界で神秘の数字として知られる「33歳引き」で11歳に転生することにした。ということで、気持ちの上ではすでに11歳