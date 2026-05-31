誰かが考えた「正解」もいいけど、自分だけの「？」を探す贅沢な遠回り。発売前から話題沸騰の新刊『思考のストレッチ』（田村正資著）が刊行されました。著者の田村さんは、2010年に伊沢拓司さんらと第30回高校生クイズに出場し優勝。大学では哲学研究の道に進み、現在はQuizKnockの運営会社batonに所属しています。第6章「「問題！」が世界をつくりだす」では、QuizKnockの人気動画「【限界を超えろ】問題文の一部だけ聞いて全員