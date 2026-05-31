30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、パ・リーグ首位の西武について言及した。西武は引き分けを挟んで6連勝。交流戦の首位にも浮上した。30日のDeNA戦も打線が11安打6得点を奪えば、投げては隅田知一郎が9回を一人で投げ抜き完封勝利で4勝目。特に6連勝中（1引き分け）の打線は打率.292、8本塁打、39得点と好調だ。坂口氏は「すごいですね。一番はネビン選手が帰ってきて、ライ