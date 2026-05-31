優秀な人材を逃さないためにできることは何か。みずほ総合研究所調査部主席エコノミストの河田皓史さんは「人がFIRE――つまり早期リタイアする職場には特徴がある。とくに優秀な若手のモチベーションを下げる人物には注意が必要だ」という――。※本稿は、河田皓史『働く人が減っていく国でこれから起きること』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／masamasa3※写真はイメージです - 写真＝iStock.com