30日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、阪神・佐藤輝明、森下翔太について言及した。同日のロッテ戦、森下が2本塁打3打点、佐藤輝明が1本塁打1打点と阪神の全得点を叩き出した。これで森下、佐藤輝ともに本塁打数はリーグトップの14本となった。坂口氏は「すごいですね。ホームラントップが同じチームに2人いる打線がまずすごいんですけど、佐藤選手、森下選手、お互いに意識しあ