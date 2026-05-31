「バラドルの女王」だった小島瑠璃子小島瑠璃子がタレント活動を再開している。昨年2月に、ベンチャー系の会社を経営していた夫が急死。同年10月に個人事務所を設立して、活動再開を宣言した。とはいえ、インターネット番組や自身の動画チャンネルでの活動が主なので、地味な印象は否めない。かつて、地上波のテレビに出まくっていた頃と違って、動いている姿を見るのではなく、ネットニュースでその仕事ぶりを知るという人も多い