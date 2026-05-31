経済制裁下の北朝鮮が、今も外貨を稼ぎ続けている。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「海外で身元を偽って働く若いIT労働者が、その主要ルートだ。北朝鮮は理系のエリート学生を育て、外貨獲得のための労働力に仕立て上げている。IT労働者たちは家族を人質に取られながら月160万円を稼ぎ、その9割超が国家に搾取されている」という――。写真＝iStock.com／BeeBright※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／BeeBright■制