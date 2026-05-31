【前編を読む】「アルテミス?計画」成功にほくそ笑むイーロン・マスク…「SpaceX上場」がもたらす「本当の意味」「マスキズム」の要諦は何なのかでは、マスクは一体どんな流儀を、今更ながらシリコンバレーに持ち込むのか。一連の彼の動きの背後にある原理のことは一般的に「マスキズム」と呼ばれるが、それはトランピズム同様、これまでにも様々な論者が、今という時代の体現者（歴史の顕現）としてマスクを捉え語ってきた。以前