もうすぐ8歳になる娘と6歳の息子の母で、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったこと、感動したことなどを漫画にしています。今回は、この春から小学校に通っている新一年生の息子の学習問題について。幼稚園の頃から少しずつ文字を教えてきたけ