「K.カズミ」という人物をご存じだろうか。そもそもは2010年代、ネットサービス「Yahoo!知恵袋」にのみ、その存在が確認された、ある種の“都市伝説”として語られていた女性である。なぜ彼女がネット上で話題を集めたのか。ひとつには、その“身体的特徴”と、語られる“怪力”エピソードの数々があまりに現実離れしていたからだ。曰く「身長2m13cm、体重222.6kg、足のサイズ33.5cm」「通常のトイレの便座に座ると割れてしまう」