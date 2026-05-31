あなたはどんな意味かわかりますか？「魚心あれば水心」、どんな意味かわかりますか？魚の心、水の心とは一体…？気になる正解は…気になる正解は…「相手が好意を示してくれれば、こちらもそれに応じて好意を示す気になる」という意味です。相手の出方や態度によって、こちらの対応を決めることのたとえとして使われます。例文としては、「魚心あれば水心で、日頃から資料づくりを助けていた後輩が、急に入った会議の準備を手伝っ