黒字区間はわずか8%広大な北海道を駆ける鉄道の将来が危機に瀕している。発端となったのは、4月15日にJR北海道が発表した「黄線区での上下分離方式導入」に関する提案だ。2026年5月現在、JR北海道は新幹線を含む13路線、2240kmを営業区間としている。しかし、このうち収支が黒字となっている区間（線区）は、わずか171km。つまり、営業区間のうち90%以上は、収益よりも管理費などのコストが上回る赤字状態だ。この赤字区間のうち、