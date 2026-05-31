太平洋戦争が始まったのはいまから85年前の昭和16（1941）年。いま、その直前の時代のことも合わせて真っ暗なイメージでとらえられがちである。だがじっさい、太平洋戦争開戦の直前まで街は賑わい、青年たちはそれぞれの立場で青春を謳歌していた。今回はそんな話である。登校時に二・二六事件に遭遇大正10（1921）年2月生まれの元零戦搭乗員・小野清紀（きよみち）は、旧制第一東京市立中学校（のち都立九段中学校と改称、新制都