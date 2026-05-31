◆米大リーグオリオールズ―ブルージェイズ（３０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が３０日（日本時間３１日）、敵地・オリオールズ戦に「５番・三塁」でスタメン出場し、１点リードの８回１死一、二塁の４打席目に左翼へ２点適時二塁打を放ち、リードを広げた。両軍無得点、２回先頭の１打席目。２ボールから岡本は先発右腕・ヤングの甘く