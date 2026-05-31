韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「귀신 꿈꿨어（キシン クムコッソ）」の意味は？「귀신 꿈꿨어（キシン クムコッソ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、寝起きの子どもっぽい話し方として少し前に話題になった韓国語です。「귀신 꿈꿨어（キシン クムコッソ）」は