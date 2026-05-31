ＡＢＣの鷲尾千尋アナウンサーが、香港を訪れる様子を披露し注目が集まっている。鷲尾アナは３０日、自身のインスタグラムを更新。「先日、念願だった香港の夢の国へ２０周年イヤーに滑り込み」と記し、ディズニーのキャラクターがあしらわれたカチューシャをつけ、半袖トップス姿で香港のディズニーリゾートを満喫する様子を披露した。この投稿には「とっても可愛いです」「鷲尾さん､夢の国を楽しんで来てくださいね」「