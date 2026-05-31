「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が３０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ダービー・Ｇ１（３１日、東京・芝２４００メートル）の予想を公開した。粗品が本命に推したのは「最高の枠に入ったと思います」という１番のライヒスアドラー。前日発売の単勝オッズで１１・３倍の６番人気に推されている馬で、いつも１、２番人気あたりから本命を挙