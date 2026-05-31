「おおっ素敵！」「とてもお似合いだ」。東京の代々木公園で5月23日に開かれた、ラオスの料理や伝統舞踊などを2日間にわたり楽しめる「ラオスフェスティバル」。イベント初日は生憎の曇り空だったが、オープニングセレモニーに愛子さまがお姿を現すと、会場の人々の表情は見る間に明るくなった。【全身を見る】淡いグリーンの民族衣装をお召しになった愛子さま。昨年のラオス訪問時の、紫の民族衣装姿昨年11月に初の海外ご公務で