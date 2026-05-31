食べ盛り育ち盛りの3児の母で、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）のレシピ連載第101回。今回は、丸ごとひと玉のレタスがペロリと食べられてしまう一品。レタスといえば、シャキシャキとした食感とみずみずしさが魅力。生のまま食べられるのでサラダにすることが多いイメージですが、サラダ以外にもおいしい食べ方はたくさんあります。その